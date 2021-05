Erna Solberg varsler ungdomsskolereform

NTB Innenriks

En helhetlig ungdomsskolereform som tar sikte på å øke læring, trivsel og motivasjon i ungdomsskolen.

Det var statsminister og partileder Erna Solbergs løfte da hun holdt åpningstalen på Høyres landsmøte fredag.

– Vi må se på fagsammensettingen på nytt. Innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag. Oppfølgingsplikt for skolen ved fravær. Legge til rette for profilskoler slik at vi får et mer mangfoldig tilbud. Åpne for at elevene kan velge mer praktiske tilnærminger i fagene matematikk, norsk og engelsk, sa hun.

Ifølge Solberg faller motivasjonen og mestringsfølelsen i dagens ungdomsskole.

– Vi vil skape en ungdomsskole preget av kunnskap, kvalitet og mestring som holder på motivasjonen, og som ser og utfordrer hver enkelt elev.

