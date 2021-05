Narvik kommune utførte tilsyn på smittebåt: – Ingen kritisk syke

NTB Innenriks

21 personer er i karantene og en person er død etter utbruddet på det filippinskregistrerte skipet i Narvik. Sjøfartsdirektoratet vurderer politianmeldelse.

Onsdag utførte Narvik kommune tilsyn om bord.

– Dette er en rutinesjekk for å bekrefte besetningens helsetilstand, og sørge for at de har en god forståelse av når de eventuelt skal ta kontakt med land for eventuell medisinsk bistand, sier Rolf M. Lossius, kommunalsjef i Narvik kommune.

Han legger til at besetningen skal bli fulgt opp daglig. Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju sier ingen om bord er kritisk syke nå.

Skipet ble satt i karantene i Narvik havn tirsdag denne uken. Sent natt til onsdag ble en person om bord bekreftet død.

Narvik kommune opplyser at de har gitt besetningen om bord med både oksygen og annet medisinsk utstyr. Det skal de ha i beredskap.

– Vi har også gått gjennom rutiner og utstyr med besetningen, slik at de er bedre rustet til å håndtere situasjonen og melde fra hvis de trenger medisinsk bistand. Besetningen er bekymret, men rolig, sier kommuneoverlegen.

(©NTB)