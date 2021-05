Oslo endrer vaksinestrategi

NTB Innenriks

Det opplyser helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

– Fra og med neste uke vil vi stort sett være ferdig med å vaksinere personer med underliggende sykdom, og justerer doseintervallet for Pfizer og Moderna fra 6 til 12 uker for dem som får første dose. Dette er i tråd med FHIs retningslinjer, og vil ikke gis tilbakevirkende kraft for dem som allerede har fått første dose, sier Steen.

Han opplyser også at kommunen dropper planene om å utsette dose to for dem som allerede har fått første dose av vaksinen. Forrige uke ba Steen helseetaten og administrasjonen om å se på hvilken effekt det ville hatt på smitten i byen om man utsatte dose to for alle eller noen av de 50.000 friske folkene under 65 år som har fått første dose.

– Fagfolkene vurderer at effekten er en liten reduksjon i smittetall og en minimal effekt på alvorlig sykdomsforløp i form av innleggelser. Vi velger derfor å lytte til de faglige innspillene om at vi nå bør prioritere ressursene våre på å sette de vaksinene vi har fått så raskt og effektivt som mulig, samtidig som vi fortsetter å forebygge spredning av smitte i byen ved å holde avstanden oppe, mobiliteten nede og følge smittevernrådene, sier Steen.

Han viser til at en forskyvning av avtalte dose to ville krevd manuell ombooking, som ville vært ressurskrevende. Det kunne også gitt forsinkelser i innkallinger av øvrig befolkning til første dose, med økt risiko for at man ikke klarer å sette alle doser som kommer.

