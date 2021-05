Mulig koronasmitte på skip i Narvik – én person er død

NTB Innenriks

– Det var bekreftet et dødsfall om bord i båten klokken kvart over fem i morges. Årsaken for dødsfallet er ikke kjent, sier kommunalsjef Rolf Lossius i Narvik kommune til NRK.

Det er ikke kjent om det er snakk om koronasmitte, men avdøde og de øvrige besetningsmedlemmene blir testet. Skipet har ligget i Ofotfjorden ved Narvik siden 5. mai, men har ikke vært i land.

18 besetningsmedlemmer og tre personer som har vært om bord skipet, er i karantene.

Sjøfartsdirektoratet oppdaget smitten på en rutinemessig kontroll, men fikk ikke informasjon om den på forhånd. Saken blir undersøkt.

– Et skip har ansvar for å melde fra om smitterisiko, sier kommunikasjonsrådgiver Kari Stautland i Sjøfartsdirektoratet.

Ifølge kommunalsjef Lossius jobber kommunen med å kartlegge faktum.

– Deretter vil vi vurdere tiltak som kan iverksettes. Vi har god dialog med skipets kaptein, sier han til NTB.

Store mengder malm fra gruver i Nord-Sverige fraktes årlig fra havna i Narvik.

