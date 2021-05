Mann i 80-årene tiltalt for å ha drept kona

NTB Innenriks

Drapet skjedde i ekteparets bolig i gata Glassverket i Moss rett før klokka 18.50 den 18. august i fjor.

Ifølge tiltalen ble det brukt øks og kniv under drapet, og den 73 år gamle kvinnen døde etter kort tid av omfattende skader i hodet og brystet.

Tiltalte ringte selv politiet og varslet om at det hadde skjedd et drap i parets leilighet. Ingen andre var til stede i boligen, og politiet har i ettertid avdekket at ingen andre er registrert på adressen.

Det er gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen.

– De rettspsykiatriske sakkyndige har gjennomført en svært grundig undersøkelse av siktede, og konklusjonen levner etter deres oppfatning ingen tvil om at han var tilregnelig både på tidspunktet for gjerningen og i tiden etterpå, sa politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt til Moss Avis i november i fjor.

Mannen har selv sagt at han ikke husker drapet.

Svarholt har uttalt at de sakkyndige ikke har funnet noen medisinsk forklaring på at mannen ikke husker å ha begått drapet, men at de ikke utelukker at det kan være en forsvarsmekanisme.

Tiltaltes forsvarer, advokat Sille Heidar, sa likevel at hun ikke vil slippe taket på tilregnelighetsspørsmålet.

– Nei, spørsmålet om tilregnelighet vil bli gjenstand for bevisførsel i retten, og jeg ønsker ikke å kommentere dette ytterligere, sa Heidar.

Saken går fra 22. til 25. juni i Søndre Østfold tingrett i Moss.

