Mann dømt til 19 års fengsel i omfattende overgrepssak

Mannen er dømt for bestilling av en mengde seksuelle overgrep mot småjenter helt ned i treårsalderen på Filippinene, skriver NRK.

I dommen, som er på hele 80 sider, slår retten fast at mannen var kommanderende og hensynsløs, og at han utnyttet den fattigdommen som barna har levd i.

Politiet viste i retten til at mannen hadde overført 1 millioner kroner til utlandet. Selv forklarte mannen at pengene skulle gå til mat og klær til barna, og at det var noen andre som tok initiativ til overgrepene.

Han er også dømt for overgrep mot sitt eget barn, samt mot et annet barn. Dommen omfatter også erstatning på 250.000 kroner til mannens eget barn, samt 25.000 kroner til det andre barnet.

Politiet pågrep mannen i fjor høst, og han har siden vært varetektsfengslet. Rettsbehandlingen strakte seg over fem uker i april og mai.

Mannens forsvarer, advokat John Marius Dypvig, opplyser til NTB at mannen har erkjent straffskyld for de fleste nettovergrepene, men at han nekter straffskyld for de fysiske overgrepene. Derfor anker mannen disse punktene.

