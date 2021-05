Jernbaneprosjekt ved Moss blir mye dyrere enn planlagt

NTB Innenriks

Hovedårsaken er funnet av kvikkleire i Moss sentrum, og Samferdselsdepartement viser i tillegg til høyere priser enn ventet i entreprenørbransjen, skriver Aftenposten.

I en pressemelding opplyser samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at den sannsynlige sluttkostnaden nå er 14,9 milliarder kroner.

Hareide: Alvorlig

Kostnadsrammen er nå på 17,9 milliarder kroner og tar hensyn til usikkerhet i prosjektet.

– Det er alvorlig med en økning i kostnadsrammen på 70 prosent, men planlagte forbedringer i togtilbudet er avhengig av at prosjektet blir fullført, sier Hareide.

Derfor anbefaler ikke Samferdselsdepartementet at intercity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad stanses.

Prosjektet omfatter 10 kilometer dobbeltspor, inkludert to tunneler, samt en ny jernbanestasjon i Moss.

19 måneder forsinket

Trolig kan ikke trafikken på den nye strekningen starte før i 2026, noe som er 19 måneder etter den opprinnelige planen.

Hareide sier at man de siste årene dessverre har opplevd flere kostnadsøkninger i jernbanesektoren.

– Det er uheldig. For å få kontroll over kostnadene i framtidige prosjekter har både Jernbanedirektoratet og Bane Nor satt i verk tiltak som uavhengige eksperter har stilt seg positive til, sier samferdselsministeren.

(©NTB)