20 påviste smittetilfeller med indisk virusvariant i Norge

NTB Innenriks

– I Norge har vi per 11. mai registrert ti tilfeller som tilhører B. 1.617, sju tilfeller med B. 1.617.2 og tre tilfeller med B. 1.617.1. De fleste tilfellene har vært importrelatert, men i forbindelse med to importtilfeller er det snakk om sekundærsmitte, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til ABC Nyheter.

Ytterligere to tilfeller er til utredning.

– Det er mistanke om mindre smitteclustre med indisk variant B. 1.617.2 i Norge i Vestland og Viken. B. 1.617.3 er langt sjeldnere enn de andre to globalt og er foreløpig ikke funnet i Norge, sier hun.

FHI har utarbeidet en rapport om de tre indiske virusvariantene og anser disse som såkalte bekymringsvarianter, på linje med det Verdens helseorganisasjon (WHO) gjør.

Folkehelseinstituttet mener at viruset sannsynligvis er mer smittsomt enn villtypevirus, og at man må ta høyde for at det har samme smittsomhet som den engelske virusvarianten.

