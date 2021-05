Åtte nye tilfeller av indisk mutant i Bergen

NTB Innenriks

Elling Ulvestad, avdelingsleder ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus, opplyser til Bergens Tidende at funnene ble gjort tirsdag ettermiddag.

Det er fra tidligere påvist flere tilfeller av den indiske koronavarianten i forbindelse med et smitteutbrudd på Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen, og det har vært ventet flere tilfeller.

– Jeg vil anta at det er knyttet til utbruddet, sier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen.

Det er foreløpig ikke bekreftet at de nye tilfellene har tilknytning til utbruddet ved universitetet.

– Med forbehold om at disse er knyttet til utbruddet, får dette ikke min puls til å stige noe voldsomt. Det overrasker oss ikke at det kommer så mange, sier Bovim.

Elling Ulvestad sier til Bergensavisen at han ikke vet om de nye tilfellene er tilknyttet universitetet. Han sier at de siste prøvene viser at det er en ny versjon av den indiske varianten som er påvist.

– Den er ikke identisk til den vi først fant tidligere i vår, sier han.

