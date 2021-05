Videregående skoler i Oslo på gult nivå fra tirsdag – ingen flere lettelser foreløpig

NTB Innenriks

– Jeg er glad for at smittetallene fortsatt går ned i Oslo. Nedgangen har flatet noe ut, så vi må fremdeles gå forsiktig og kontrollert fram, men byrådet mener at det er forsvarlig å holde fast ved planen om å innføre gult nivå i videregående skole neste uke, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

– Samtidig håper vi at massetesting ved 26 av de videregående skolene fra neste uke vil kunne stanse eventuelle utbrudd før de har ført til omfattende smitte, sier han.

I uke 18 ble det gjennomført 3.485 koronatester av elever og ansatte i videregående skole. Kun to av disse var positive. Smittenivået for aldersgruppen 16 til 19 år er lavere enn da rødt nivå ble innført høsten 2020.

Rødt i voksenopplæringen

Dermed følger de videregående skolene Oslos barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, som gikk over til gult nivå mandag. For voksenopplæringen vil det derimot fortsatt være rødt nivå.

– Det er nødvendig for å overholde smittevernforskriftens krav, samtidig som det gir elever og ansatte forutsigbarhet i skolehverdagen, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap).

Nye lettelser?

Øvrige tiltak i Oslo forlenges til 27. mai. Det betyr at neste del av trinn 2 i gjenåpningsplanen kan bli iverksatt tidligst 27. mai. Byrådet vil vurdere dette i neste uke og offentliggjøre planene mot slutten av uka.

– Jeg har stor forståelse for at spesielt utelivsbransjen og drivere og brukere av treningssentre er utålmodige nå. Første del av trinn to i gjenåpningsplanen ser ut til å ha gått bra, men vi må fortsatt være forsiktige. Hvis smittetallene går i riktig retning, bør det være mulig å åpne restauranter, treningssentre, kulturaktører og andre arenaer før mai er omme, sier byrådslederen.

NHO: – Overrasket

Regiondirektør Nina Solli i NHO sier de er skuffet og frustrert på vegne av serverings- og utelivsbedriftene i Oslo.

– Det er urimelig å holde en hel bransje utenfor i gjenåpningen. Dette er små bedrifter som er helt avhengig av å kunne ha omsetning i årets viktigste måneder. Disse bedriftene har investert mye i å tilrettelegge for godt smittevern, og de er gode på å håndheve smittevernreglene, skriver hun i en epost til NTB.

Hun peker på at smitten i Oslo fortsatt er synkende, at nabokommuner letter på smittevernreglene og åpner opp, og at folk samles i parkene.

– For halvannen uke siden lanserte byrådet en gjenåpningsplan, på trinn to skulle det åpnes for servering. Det ga håp og positive fremtidsutsikter. Vi er svært overrasket at byrådslederen nå varsler at det ikke skal åpnes opp før om 16 dager, selv om smittetrenden er nedadgående, sier Solli.