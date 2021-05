Stortinget vedtok bygging av Stad skipstunnel

NTB Innenriks

Regjeringen la fram forslaget om å bygge skipstunnelen for Stortinget i mars. Allerede da bekreftet Fremskrittspartiet at de ville støtte forslaget og dermed sikre flertall for byggingen. I Stortinget tirsdag stemte 86 representanter for prosjektet, mens kun én stemte imot.

– Stad skipstunnel er et viktig prosjekt for Vestlandet og næringslivet langs kysten vår. Vi er svært glade for at oppstart endelig er sikret, sier Frp-leder Sylvi Listhaug i en kommentar.

Skipstunnelen blir 1,7 kilometer lang. Den er dimensjonert for skip med en bredde på 21,5 meter, høyde på 33 meter og dybde på åtte meter.

