Senterpartiet urolig over arbeidsløsheten

– Det er bekymringsfullt at signalene for arbeidsledigheten blir betydelig oppjustert. Det er nok et eksempel på at det må målrettede tiltak til for å sørge for at arbeidsledigheten ikke biter seg fast, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

Han anklager regjeringen for å komme for sent på banen med målrettede tiltak.

– Regjeringen har vært bakpå gang etter gang. Her kommer man med betydelig mer. Det burde man ha vært villig til å gjøre på et tidligere tidspunkt, sier Gjelsvik.

I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt fram tirsdag, legger regjeringen opp til å øke oljepengebruken med 90 milliarder kroner til nesten 403 milliarder. Det utgjør 3,7 prosent av kapitalen i oljefondet.

Også anslagene for økonomisk vekst er tatt ned sammenlignet med det opprinnelige nasjonalbudsjettet. Det betyr at en del av tiltakene trolig må videreføres til 2022, mener Gjelsvik, som advarer mot å slutte å bruke oljepenger for tidlig.

– Det er ikke en kran som vi bare kan skru av. Det må gjøres gradvis. Vi må sørge for å holde aktiviteten i økonomien, noe annet vil være ødeleggende for vekst og utvikling framover, sier han.

