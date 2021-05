Sanner: – Vi går mot lysere tider

NTB Innenriks

– Når vi ser på helheten, viser tallene tydelig at vi har klart oss forholdsvis godt. Bedre enn de fleste andre land, og bedre enn vi forberedte oss på. Både når det gjelder helse og økonomi. Og nå går vi mot lysere tider, sa Sanner da han tirsdag la fram regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Han peker på at norsk økonomi har hentet igjen mesteparten av nedgangen fra i fjor.

– Mange bedrifter har klart seg godt. Men de som lever av at vi samles, at vi går ut og spiser eller at vi reiser, har mistet mye av inntektsgrunnlaget sitt.

– Noen har mistet alt. Da er ett år veldig lenge, sier Sanner.

(©NTB)