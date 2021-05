Sanner: – Vaksinetempoet avgjør hvor raskt norsk økonomi vil hente seg inn

NTB Innenriks

Etter hvert som smitteverntiltakene kan fases ut, vil veksten i norsk økonomi ta seg opp igjen og flere permitterte komme tilbake i jobb. Hvor raskt det kan skje, avhenger i stor grad av tempoet i vaksineringen, sa Sanner i forbindelse med framleggingen av revidert statsbudsjett.

I de mest optimistiske scenarioene kommer mye av gjeninnhentingen allerede rundt sommeren i år, mens man i det mest pessimistiske scenarioet vil se at innhentingen begynner først i februar neste år og at man må helt til slutten av neste år for å komme opp på det samme nivået som i februar 2020.

I det midterste scenarioet vil gjeninnhentingen starte først til høsten.

– Hovedbildet er at vi får kontroll på smitte­spredningen gjennom vaksinering i løpet av de kommende månedene, sa Sanner.

Da legger regjeringen til grunn at fastlands-BNP vil vokse med 3,75 prosent både i år og i 2022.

En slik utvikling vil legge til rette for at ledigheten fortsetter å avta og komme ned på lave nivåer igjen i løpet av neste år.

