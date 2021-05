Pelsdyrnæringen får 150 millioner kroner mer i kompensasjon

NTB Innenriks

– Avviklingen har skjedd raskere enn det man har regnet med, og det er bare et fåtall pelsdyroppdrettere som fremdeles har pelsdyr, heter det i en pressemelding fra Landbruksdepartementet.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til omstillingsordningen for oppdrettere med 15 millioner kroner i år. Mange har søkt på ordningen, ifølge regjeringen, som ønsker å gjøre det mulig med en rask omstilling til annen virksomhet.

Stortinget gikk inn for et pelsforbud i 2019. Saken regnes som en stor seier for Venstre, som fikk gjennomslag for at pelsdyrnæringen skal avvikles innen 2025.

