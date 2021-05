NTB Innenriks

Nødetatene ankom ulykkesstedet klokka 12.38, et kvarter etter at de først fikk melding. Mannen ble funnet fastklemt og ble bekreftet omkommet av lege. Det meldte Sørvest politidistrikt på Twitter like etter klokka 16.

Mannen jobbet som anleggsmaskinreparatør og var på serviceoppdrag for en kunde. Pårørende er varslet og blir ivaretatt av kommunens kriseteam.

Politiet og krimteknikere jobbet på stedet tirsdag ettermiddag.

