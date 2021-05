NTB Innenriks

Direktoratet for sikkerhet og beredskap får tilført over 1,1 milliarder kroner slik at karantenehotellordningen, om nødvendig, kan videreføres til 10. november i år.

Samtidig foreslår regjeringen å øke bevilgningen til politiet med 136 millioner kroner for å dekke Forsvarets utgifter til bistand ved forsterket grensekontroll i 2021.

29,1 millioner kroner bevilges til arbeidet med innreiseregistrering.

