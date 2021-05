Ingen nye koronalettelser i Oslo før 27. mai

NTB Innenriks

Byrådet vil vurdere dette i neste uke og offentliggjøre planene mot slutten av uka, skriver kommunen i en pressemelding.

– Jeg har stor forståelse for at spesielt utelivsbransjen og drivere og brukere av treningssentre er utålmodige nå. Første del av trinn to i gjenåpningsplanen ser ut til å ha gått bra, men vi må fortsatt være forsiktige. Hvis smittetallene går i riktig retning, bør det være mulig å åpne restauranter, treningssentre, kulturaktører og andre arenaer før mai er omme, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

