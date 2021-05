Finansministeren: – Krisen har rammet skjevt

NTB Innenriks

– Revidert nasjonalbudsjett handler mye om veien ut av krisen og ikke minst at vi skal sørge for at alle blir med og ingen hengende etter fordi denne krisen har rammet skjevt, og det er noe som bekymrer meg og som preget revidert nasjonalbudsjett, sa Sanner på Politisk kvarter på NRK.

Statsråden sier at vi fortsatt står i krisen, men at det ser lysere ut nå enn tidligere.

– Jeg har stor tro på at vi skal få fart på Norge gjennom sommeren og høsten. Det vil bety at aktiviteten tar seg opp og at folk kommer tilbake i jobb, sa han.

Regjeringen har brukt 229 milliarder kroner på krisetiltak dersom man regner med revidert nasjonalbudsjett, ifølge E24.

