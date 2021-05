45 nye koronatilfeller i Bergen – lite trolig med tiltakslettelser

NTB Innenriks

Onsdag skal byrådet informere om videre smitteverntiltak i kommunen, men smittevernoverlege Frank van Betten sier til Bergensavisen at det er lite trolig med lettelser i tiltakene.

Forrige uke ble det kjent at det er oppdaget indisk virusvariant i forbindelse med smitte ved Universitetet i Bergen. Kommunen opplyser til avisa at de mener å ha god oversikt over det utbruddet.

Regner med smittespredning fra nabokommune

Samtidig følger kommunen nøye med på utbruddet i nabokommunen Bjørnafjorden, der det er funnet 29 smittetilfeller knyttet til smitteutbrudd i skoler.

– Bjørnafjorden og Bergen har så nær kontakt at vi må regne med at smitte fra dette utbruddet kommer eller har kommet til Bergen, sier assisterende smittevernoverlege Egil Bovim til avisa.

Til Bergens Tidende sier Bovim at det største smittetrykket nå er i andre aldersgrupper, og at det gir en utfordring med grunnsmitten.

– Det gir oss en ny situasjon som vi må vurdere, siden andre aldersgrupper gir andre utfordringer, sier Bovim.

Utested-gjester bes teste seg

Smittetallet for mandag er 14 flere enn snittet for de sju foregående dagene.

Fire av de smittede har ukjent smittevei, mens tre personer har ukjent smittevei. To tilfeller er importsmitte, og de øvrige er nærkontakter, opplyser kommunen.

Personer som har vært på Hectors Hybel i perioden fredag 30. april til mandag 3. mai, oppfordres til å teste seg på grunn av mange smittetilfeller knyttet til dette utestedet, skriver kommunen.

I alt ble 2.627 personer testet mandag. Bergen har registrert 6.386 smittetilfeller under pandemien.

(©NTB)