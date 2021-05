Økonomiprofessor om oljepengebruken: En litt udisiplinert regjering

NTB Innenriks

I år skal det brukes over 400 milliarder kroner fra oljefondet, foreslår regjeringen i det reviderte nasjonalbudsjettet, noe som er 90 milliarder mer enn det opprinnelige budsjettet.

– Det er jo klart at det er en enorm oljepengebruk, og en eller annen gang må det jo ta slutt, sier professor Ola Honningdal Grytten i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) til NTB.

– Man ser etter min mening en litt udisiplinert regjering, og et enda mer udisiplinert storting. Samtidig er tidene slik at man kan forsvare det i dag, men på sikt er man nødt til å stramme inn, sier Grytten, som legger til at budsjettet var omtrent som ventet.

I budsjettet får sykehusene 1,5 milliarder kroner. Mens kollektiv- og jernbaneselskapene får nærmere 2 milliarder kroner, lover regjeringen å halvere ferjeprisene innen 2025.

– Samferdselsminister Knut Arild Hareide er en slags vinner her, han har fått veldig godt gjennomslag. Men også helseminister Bent Høie peker seg ut, sier Grytten.

