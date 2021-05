Varsel om flomfare på deler av Østlandet

NTB Innenriks

– Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store elver og bekker i løpet av onsdag, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i farevarselet.

– Dette kan føre til lokale oversvømmelser, opplyses det.

Det er ventet lokalt mye regn, i tillegg til stigende temperatur som kan bidra til snøsmelting. Nedbørsmengden er dog usikker.

NVE råder folk til å holde seg oppdatert og sikre eller flytte verdier bort fra utsatte områder som kjellere, biler, campingvogner og lignende langs elver og bekker.

– Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring, heter det i rådet.

Farenivå gult innebærer at NVE mener det er moderat fare for flom. Det innebærer at det ventes mindre konsekvenser.

