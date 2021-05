Utenlandsreiser frarådes fortsatt – men myndighetene vurderer sommeren

NTB Innenriks

– Helsemyndighetene vurderer i disse dager grunnlaget for det globale reiserådet utover sommeren. Derfor er det for tidlig å si nå hvor lenge reiserådet vil bli forlenget. Dette er bakgrunnen for at forlengelsen av det globale reiserådet i denne omgangen blir kort, kun fram til 25. mai. Vi trenger noe mer tid før vi kan si hvordan det globale reiserådet vil være i sommer, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet vil komme med mer informasjon innen 25. mai.