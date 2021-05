Svekket håp for AstraZeneca- og Janssen-vaksinene, men ønsket om frivillig bruk lever

NTB Innenriks

Regjeringens ekspertutvalg om virusvektorvaksiner vendte tommelen ned mandag.

– Det er selvfølgelig på grunn av de svært alvorlige bivirkningene som har vært, sa utvalgsleder Lars Vorland.

Folkehelseinstituttet (FHI) ar allerede anbefalt å ta AstraZeneca-vaksinasjonen ut av vaksinasjonsprogrammet. Nå gjør de det samme med Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson ut ifra slik smittesituasjonen er nå.

FHI ønsker heller at Janssen-vaksinen bør være en beredskapsvaksine som kan brukes dersom vaksineforsyningene fra Pfizer og Moderna skulle svikte.

Forsinkelse på to uker

Regjeringen vil bruke FHIs og utvalgets anbefalinger i sine vurderinger. Når en avgjørelse kommer, er ikke fastsatt.

Ifølge FHI vil en skroting av Janssen-vaksinen gi en forsinkelse på opptil to uker for den første dosen i den yngste aldersgruppen, som er 18- til 44-åringer uten underliggende sykdommer.

– Forsinkelsen på opptil to uker vil ramme dem som har lav sykdomsbyrde, og den vil skje på et tidspunkt hvor det sannsynligvis vil være mindre smitte og færre smitteverntiltak enn det er nå, sier smitteverndirektør Geir Bukholm.

Vorland-utvalgets anbefaling er basert på dagens smittesituasjon i Norge.

– Endret smittetrykk, nye virusmutanter, uforutsette problemer med vaksineleveranser og eventuell ny informasjon om bivirkninger vil kunne føre til andre konklusjoner, heter det i anbefalingen.

Frivillig bruk?

FHI og utvalget er derimot delt om vaksinene bør kunne gis til dem som selv ønsker det. FHI sier klart nei.

Utvalget er derimot delt i synet. Flertallet mener at dagens nasjonale smittesituasjon tilsier at det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby slike valgfrie virusvektorvaksiner.

Mindretallet mener at vaksinene kan tilbys på resept til dem som ønsker det. Mindretallet påpeker at den enkelte selv er i best i stand til å vurdere risikoen, egen situasjon og behovet for å få vaksine flere uker tidligere.

Høie: Mindre negativt

Helseminister Bent Høie (H) sier at det har kommet gode nyheter i det siste som gjør det mindre negativt å ikke ta i bruk Janssen- og AstraZeneca-vaksinene.

Statsråden fremhever at Norge nå får flere og gode leveranser av Pfizer-Biontech-vaksinen, og at studier har vist at man har svært god beskyttelse allerede tre uker etter første vaksinedose av denne.

– Til sammen er dette faktorer som gjør det mindre negativt å utelukke bruk av virusvektorvaksiner, sier Høie.

Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson fikk grønt lys i EU og Norge 11. mars, men har ikke blitt tatt i bruk i Norge.

Sjeldne bivirkninger

AstraZeneca-vaksinen ble stanset i Norge samme dag etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos vaksinerte. De samme sjeldne, alvorlige bivirkningene har vært observert med Janssen-vaksinen.

Ifølge FHI antyder foreløpige beregninger fra USA færre sykdomstilfeller for Janssen-vaksinen per vaksinerte enn AstraZeneca-vaksinen, men at det er for tidlig å si hva omfanget er.

– Samtidig har vi ikke et klart bilde av hva som utløser de alvorlige bivirkningene og hva omfanget av disse vil være for Janssen-vaksinen. Det som gjør det ekstra utfordrende, er at det er usikkert om vi kan identifisere sykdomsforløpet tidlig nok til å kunne tilby behandling for å unngå senskader eller død, sier Bukholm i FHI.

