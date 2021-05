Skien må kansellere 144 vaksinetimer

NTB Innenriks

De aktuelle timene gjelder uke 20. Kommunen la fredag ut melding om at det ikke ville åpnes for bestilling for denne uken da alle tilgjengelige doser skulle brukes til andre dose-vaksinering.

En feil hos leverandøren av løsningen for timebestilling førte til at timene likevel har blitt åpnet, noe som innebar at personer fra 55 til 64 år har kunnet bestille timer.

– Vi minner om at systemet for online booking er i en forsøksperiode, og dette er en feil vi gjerne ville ha unngått – men som vi nå har muligheten til å luke ut før vi begynner med massevaksinasjon, skriver kommunen i en pressemelding,

– Vi beklager til de som har fått bestilt time i uke 20 at deres time utgår.

Kommunen presiserer samtidig at dette ikke gjelder de som har blitt oppringt om at de har time i uke 20 eller skal få andre dose av vaksinen.

(©NTB)