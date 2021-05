Høie lover snarlig avgjørelse

NTB Innenriks

– Arbeidet med hovedkonklusjonene vil ikke ta lang tid, vil jeg tro, sier Høie til NTB etter en pressekonferanse mandag formiddag.

Han vil imidlertid ikke spesifisere noe tidspunkt, bare at arbeidet vil gå raskt.

Mandag ble det klart at det såkalte Vorland-utvalget ikke anbefaler bruk av AstraZenecas og Janssens koronavaksiner som en del av det norske vaksinasjonsprogrammet. Et mindretall i utvalget åpner imidlertid for å dele ut vaksinen til frivillige.

– Vi ville ha en second opinion fordi vi ser at mange med rette vil reagere på at man ikke bruker en vaksine som er godkjent, og som brukes i andre land i Europa, sier Høie.

Han understreker at utvalgets vurdering ikke betyr at de mener andre land som bruker de to omtalte vaksinene gjør noe galt, men at tilgangen på vaksiner og smittesituasjonen gjør at land som Norge og Danmark kan gjøre slike vurderinger.

