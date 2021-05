FHI: Janssens koronavaksine bør ikke tas i bruk i Norge nå

NTB Innenriks

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at vaksinen bør være en beredskapsvaksine som kan brukes dersom vaksineforsyningene fra Pfizer og Moderna skulle svikte.

Anbefalingen medfører en forsinkelse på opptil to uker for den første dosen i den yngste aldersgruppen, som er 18- til 44-åringer uten underliggende sykdommer.

– Forsinkelsen på opptil to uker vil ramme de som har lav sykdomsbyrde, og den vil skje på et tidspunkt hvor det sannsynligvis vil være mindre smitte og færre smitteverntiltak enn det er nå, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

FHI la fram sin anbefaling samtidig som også et ekspertutvalg leder av Lars Vorland la fram sin anbefaling om Janssen- og AstraZeneca-vaksinene. Heller ikke utvalget anbefaler at disse vaksinene går inn i vaksinasjonsprogrammet.

Uviss dato for avgjørelse

Det er regjeringen som avgjør om FHIs anbefaling skal følges. Det er ikke klart når avgjørelsen foreligger.

– Janssen-vaksinen har mange fordeler ved at den gir god beskyttelse mot covid-19-sykdom, er en én-dose-vaksine og kan oppbevares ved kjøleskapstemperatur. Den kan derfor være godt egnet som en beredskapsvaksine i en situasjon hvor leveransen av andre vaksiner svikter eller hvis smitten øker dramatisk i Norge, skriver Folkehelseinstituttet.

FHI anbefaler ikke at den enkelte selv skal kunne velge Janssen-vaksinen innen koronavaksinasjonsprogrammet.

Satt på pause

I forrige måned ble det besluttet å avvente bruken av Janssen-vaksinen fram til det var foretatt nærmere undersøkelser av bivirkninger.

Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson fikk grønt lys i EU og Norge 11. mars, men Norge har foreløpig ikke tatt den i bruk.

FHI har tidligere anbefalt at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksinasjonsprogrammet. For øyeblikket brukes vaksinene til Pfizer og Moderna i Norge.

Sjeldne bivirkninger

AstraZeneca-vaksinen ble stanset i Norge 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos vaksinerte. De samme sjeldne, alvorlige bivirkningene har vært observert for Janssen-vaksinen.

Ifølge FHI antyder foreløpige beregninger fra USA færre sykdomstilfeller for Janssen-vaksinen per vaksinerte enn AstraZeneca-vaksinen, men at det er for tidlig å si hva omfanget er.

– Samtidig har vi ikke et klart bilde av hva som utløser de alvorlige bivirkningene og hva omfanget av disse vil være for Janssen-vaksinen. Det som gjør det ekstra utfordrende er at det er usikkert om vi kan identifisere sykdomsforløpet tidlig nok til å kunne tilby behandling for å unngå senskader eller død, sier Bukholm.

(©NTB)