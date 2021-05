46-åring nekter straffskyld for drap i Sandefjord

NTB Innenriks

Mannen har nektet straffskyld for drap siden tiltalen ble tatt ut, og holdt seg til dette da rettssaken startet i Vestfold tingrett.

Ifølge VG var mannen iført både håndjern og fotjern da han ankom rettssalen, men disse ble fjernet etter anmodning fra forsvarer.

Den 31 år gamle Thea Braavold ble funnet drept i en leilighet i Sandefjord 2. februar i fjor. Kort tid etter ble kjæresten pågrepet og siktet for drapet.

Mannen er tidligere dømt for et annet drap og ble løslatt i september 2018 etter å ha sonet ferdig dommen. I tillegg til den tidligere drapsdommen, er den tiltalte mannen dømt åtte ganger tidligere for andre forhold. Han hadde vært ute av fengsel i bare tre måneder da drapet på Braavold skjedde.

Det er satt av 16 dager til rettssaken i Vestfold tingrett.

