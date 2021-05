38 nye koronatilfeller i Bergen

NTB Innenriks

Fem av de smittede har ukjent smittevei, mens to tilfeller er importsmitte. De øvrige er nærkontakter, opplyser kommunen.

13 av de smittede er i 20-årene. Åtte er mellom 13 og 19 år.

– Det vil i dag og i morgen jobbes med vurderinger av smittesituasjonen og behov for tiltak, slik at byrådet har et godt bilde over smittesituasjonen, sier helsebyråd Beate Husa til Bergensavisen.

Ifølge avisen møtes kommunen og Folkehelseinstituttet mandag. Onsdag vil bergenserne få svaret om hva som skjer i ukene fremover.

I alt ble 1.502 personer testet søndag. Bergen har registrert 6.344 smittetilfeller under pandemien.

