Listhaug langer ut mot klimatiltak

– Det finnes sterke krefter som gjerne godtar ekstreme grep så lenge det gjøres i klimaets navn, sa Listhaug til Frps landsmøte søndag morgen.

Der startet hun dag to av landsmøte med å innlede til behandlingen av partiets nye partiprogram. Listhaug har selv ledet programkomiteen.

Den 45 minutter lange talen var hennes første som partileder.

– Ikke være naive

Listhaug viser til at koronapandemien har medført at nordmenn i lang tid har måttet leve med strenge restriksjoner. Det har banet vei for klimaaktivistene, mener Frp-lederen.

– Vi må ikke være naive. Mange politikere har fått smaken på å styre nordmenns hverdagsliv, hevdet Listhaug, som trakk fram tidligere miljøminister Erik Solheim (tidligere SV, nå MDG, red.anm.).

– Klimaaktivisten og Kina-elsker Erik Solheim var befriende ærlig da han innrømte: «Koronaviruset gjør ting klimaaktivister lenge har ønsket seg», sa Listhaug.

Hun beskriver også MDG som en vannmelon:

– De er grønne utenpå, men knall røde inn, slo Frp-lederen fast og gjentok budskapet hun har hamret på i det siste:

– I dag er klimapolitikken preget av symboler, påbud og forbud. Det virker som det er et kappløp om å plage folk mest mulig i hverdagen, sier Listhaug.

Lover avgiftslettelser

Hun lover sine velger at Frp vil kjempe for solide avgiftsreduksjoner i tida framover.

– Fremskrittspartiet vil aldri gå med på å flagge ut norske arbeidsplasser til Saudi-Arabia og Russland fordi klimaaktivister i Norge skal få et finere regnskap å sende til klimatoppmøtene. Vi vil aldri være med på å sende pumpeprisen opp over 20 kroner literen, eller å være med på å tvinge nordmenn til å kjøpe elbil.

– De kan kalle det klimapolitikk. Men til syvende og sist er det formyndersk sosialisme, sa Listhaug.

