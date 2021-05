Frp vil fjerne hele formuesskatten

NTB Innenriks

Et flertall i landsstyret hadde i utgangspunktet gått inn for en formulering om at formuesskatten skal reduseres og på sikt avvikles.

– Formuesskatten skal vekk. Her må vi ikke vingle, slo Pål Morten Borgli fra Rogaland Frp fast da Frp diskuterte saken på partiets landsmøte søndag.

FpU-leder Andreas Brännstöm er av samme mening.

– Det er ingen andre land i EU som har formuesskatt i samme omfang som oss. Den er unødvendig, upresis og urettferdig, fastslo han.

Over 70 prosent av delegatene var enig og stemte dermed for mindretallets forslag om å avvikle formuesskatten helt.

