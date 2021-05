Color Line tror på nesten normal sommer

NTB Innenriks

– Koronapass blir helt avgjørende for å komme i gang igjen. Det vil både skape trygghet for passasjerene våre og få utlendinger til Norge til sommeren, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen til NRK.

Color Line frakter normalt 900.000 utlendinger til Norge hvert år. Etter planen skal Norge ta i bruk et koronasertifikat i begynnelsen av juni og etter hvert knytte seg til EUs ordning når den er klar til bruk.

– Det siste året har vært grusomt. Over 1.300 ansatte er permittert, og vi har nesten ikke passasjerer, sier Mathisen.

Koronasertifikatet vil vise hvem du er, vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom det siste halvåret.

– Med et slikt sertifikat er vi klar til å ha nærmest normal drift til sommeren, tror Mathiesen.

Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier de må finne ut av hvordan barn som ikke er vaksinert, skal slippe karantene.

– Det vil være problematisk hvis barn blir pålagt innreisekarantene og ikke de voksne. Men mye vil bero på hvor stort smittetrykket er, sier Nakstad.

