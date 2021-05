Undersøkelse: Folk flest er enig i åpningstempoet

NTB Innenriks

Ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion svarer 60 prosent i undersøkelsen at åpningen av samfunnet går i riktig tempo

23 prosent synes det går for fort og 16 prosent for sakte.

– Et klart flertall i befolkningen er komfortabel med farten på gjenåpningen av landet. Litt flere sier åpningen går for fort, fremfor for sakte, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

60 prosent tror også at åpningen av samfunnet vil føre til økt koronasmitte i Norge.

Undersøkelsen viser også at bare 3 prosent av befolkningen ikke ønsker å ta vaksinen, mens 8 prosent fortsatt er usikre.

89 prosent sier nå ja til vaksine.

Ifølge undersøkelsen øker viljen til å ta vaksine i hele befolkningen, og spesielt blant de yngre. Stadig mer tyder på at forskjell i vaksineviljen mellom befolkningen med og uten innvandrerbakgrunn er i ferd med å viskes ut.

