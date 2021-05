Ni personer registrert koronasmittet i Drammen

NTB Innenriks

Sju av dem har kjent smittevei som nærkontakter til tidligere påviste tilfeller, mens for én er smitteveien ukjent. For den niende foregår det fortsatt smittesporing, opplyser kommunen lørdag.

Både ved Galterud og Skoger skole fører smittetilfeller til karantener.

Kommunen har 149 påviste smittetilfeller de siste 14 dagene, 12 færre enn fredagens tall.

– Vi befinner oss fremdeles på et høyt antall smittede per dag. Men ser vi et par uker i sammenheng peker trenden den siste tiden svakt nedover, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Det tyder på at tiltakene som gjelder i kommunen, har hatt god effekt. Det er viktig at vi også i tiden framover fortsetter jobben med å få tallene enda lenger ned og å holde dem der, sier Sagberg.

Drammen kommune er fortsatt omfattet av regionale koronatiltak på nivå 5B i covid-19-forskriften. Dermed må kommunens innbyggere leve med restriksjonene som har vært gjeldende de siste ukene, fram til og med fredag 21. mai. I tillegg har kommunen en lokal forskrift, hvor det blant annet ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig.

