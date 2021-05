LO-krefter vil ha omkamp om industriplattform

NTB Innenriks

Plattformen har utløst bråk i både Fellesforbundet og Industri Energi. Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, innrømmer at plattformen ikke er blitt forankret i forbundet.

– Det har gått for fort til at man har rukket å få til god forankring, sier han til Klassekampen.

Elektrifisering av sokkelen vil fram mot 2030 kreve mellom 12 og 20 terawatt-timer (TWh) kraft i året. Det tilsvarer omtrent hele Norges årlige kraftoverskudd. I landbasert industri er frykten at elektrifisering vil drive opp strømprisene og gi kraftmangel.

– Her har man ikke hatt dekning for å slå fast at egen organisasjon står inne for anbefalingene som er sendt regjeringen, sier Atle Tranøy, konserntillitsvalgt i Aker ASA og medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet.

Selv om Tranøy er en del av ledelsen i forbundet, fikk han først vite om anbefalingene som var sendt regjeringen i forbundets navn da han leste om det i avisen.

