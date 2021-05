John Christian Elden skal føre sak om vaksinepass for nedstengingsmotstandere

NTB Innenriks

Regjeringen har varslet at de ønsker å innføre et vaksinesertifikat der vaksinerte kan få fordeler sammenlignet med dem som ikke tar koronavaksine.

Organisasjonen Stop Lockdown, som er kritisk til de inngripende tiltakene myndighetene har innført under koronapandemien, har varslet en rettslig prøving av sertifikatet. Nå har de fått med seg advokat John Christian Elden til å føre saken for dem.

– Vi har gjort en vurdering for organisasjonen, og vi har kommet til samme konklusjon som jussprofessor Hans Petter Graver om grensene for hva staten kan bestemme over sine borgere for å begrense deres frihet, sier Elden til NTB.

Hans Petter Graver sa i april til Aftenposten at koronapasset krever en egen lov.

– Foreløpig har ikke Stortinget vedtatt noe her, og regjeringen var smarte nok til ikke selv å fatte vedtak. Men hvis det skulle bli vedtatt en vaksinepassordning med rettslige konsekvenser, er vi klare for å prøve det rettslig, sier Elden.

