Flere lettelser i Moss kommune

Moss er en av de ti Viken-kommunene som fredag tok steget ut av tiltaksnivå 5B i koronaforskriften.

Fra mandag vil kommunene være underlagt nasjonale tiltak, men lørdag vedtok formannskapet i Moss kommune en midlertidig koronaforskrift, skriver Moss Avis.

Her lettes det noe opp for innbyggerne. Blant annet kan treningssentrene holde åpent som normalt, men kun for personer bosatt i kommunen. Det åpnes også for alkoholservering på spisesteder.

Den nye midlertidige koronaforskriften varer i første omgang til 24. mai.

