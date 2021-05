Urovekkende mange ble tatt for ruskjøring i fjor

NTB Innenriks

Rundt 10.300 bilister ble i koronaåret anmeldt for kjøring i ruset tilstand. Vi må helt tilbake til 2002 for å finne tilsvarende høye tall, skriver NRK.

– Vi har spekulert på at pandemien fører til økt rusmisbruk og at det gir seg uttrykk på veien, sier sjef for Utrykningspolitiet i Norge, Jon Steven Hasseldal.

Han presiserer at dette kun er en hypotese.

– Det er flere som har spekulert på om økningen av hjemmekontor fører til at flere bruker rusmidler, sier UP-sjefen.

Så langt i år er over 3.200 bilførere anmeldt for ruskjøring i Norge. Ifølge politiets tall er ni av ti fyllekjørere menn.

(©NTB)