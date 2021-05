Regjeringen vil forby deltakelse i kriminelle grupper: – Skal være hard mot de harde

NTB Innenriks

– Vi skal være hard mot de harde. Vi ser at lederskikkelser i ulike gjenger slipper straff fordi de bevisst fjerner seg fra konkrete kriminelle handlinger. Slik skal vi ikke ha det, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Den nye hjemmelen åpner for at domstolene etter begjæring fra påtalemyndigheten kan forby kriminelle sammenslutninger som sprer frykt i befolkningen eller nærmiljøet.

– Når retten forbyr en gjeng, vil deltakelse og rekruttering være straffbart i seg selv. Å rekruttere barn skal straffes særlig strengt, med inntil tre år i fengsel, sier Solberg.

Forutsetningen for at en gjeng kan forbys, er at deltakere har begått gjentatte lovbrudd mot noens liv, helse eller frihet, og at et forbud er nødvendig for å forebygge alvorlig kriminalitet, skriver regjeringen.

Frp-leder Siv Jensen, som har sin siste dag som Frp-leder lørdag, sier forslaget er en seier.

– Jeg er glad for at regjeringen ­kommer med en proposisjon på dette. Vi har i mange år hatt et veldig sterkt engasjement for å slå ned på gjengkriminalitet, sier hun til VG.

Lovforslaget vil også kunne ramme internasjonale kriminelle nettverk, understreker statsministeren til avisa.

