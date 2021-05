Regjeringen vil forby deltagelse i kriminelle grupper

NTB Innenriks

– Vi gir domstolene anledning til å forby grupper som driver med alvorlig kriminalitet. Målet er å kriminalisere deltagelse i og rekruttering til kriminelle grupper, sier Solberg til VG.

Statsministeren sier prosessen vil være todelt.

– Først må en kriminell sammenslutning forbys gjennom en rettslig prosess, og deretter vil det være adgang til å straffe deltagelse. De vil ved et forbud ikke lenger kunne synliggjøre seg selv, sier hun.

Frp-leder Siv Jensen som har har sin siste dag som Frp-leder lørdag, sier forslaget er en seier.

– Jeg er glad for at regjeringen ­kommer med en proposisjon på dette. Vi har i mange år hatt et veldig sterkt engasjement for å slå ned på gjengkriminalitet, sier Jensen.

Lovforslaget vil også kunne ramme internasjonale kriminelle nettverk, understreker statsministeren.

