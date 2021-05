Listhaug vil løfte sykepleierlønnen

NTB Innenriks

I forslaget heter det at «Frp ønsker en treårig opptrappingsplan som legger opp til at det gis et ekstra lønnstillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere de tre neste årene».

– Jeg håper å få støtte for å få til et løft for landet sykepleiere og helsefagarbeidere. Det vil bety at Frp i revidert nasjonalbudsjett vil foreslå at det lages en opptrappingsplan over tre år for å sikre flere sykepleiere og helsefagarbeidere i årene fremover, sier Listhaug til VG.

Hun vil ikke binde seg til noe beløp, men sier lønnen må opp.

– Det må være noe som gjør at det blir attraktivt å søke seg til disse yrkene, og at flere vil bli værende der. Mange har krevende arbeidsdager og skiftarbeid.

Frp avholder digitalt landsmøte denne helgen.

(©NTB)