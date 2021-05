LO gir 23 millioner kroner til rødgrønn valgkamp

NTB Innenriks

Arbeiderpartiet får 15 millioner kroner, SV får fem millioner og Senterpartiet må nøye seg med tre millioner kroner, skriver Klassekampen.

Men MDG og Rødt får ikke en krone. LOs representantskap avviste med 67 mot 59 stemmer å gi støtte til Rødt. Et forslag om støtte til MDG fikk bare 15 stemmer.

Steffen Høiland i Fellesforbundet mente MDG-støtte ville være problematisk.

– En del av politikken MDG har frontet, har vært distriktsfiendtlig og i strid med arbeidsfolks interesser. Jeg er redd for at dersom LO går inn for en slik støtte, mister vi deler av Vestlandet i valgkampen, fordi de frykter for arbeidsplassene og industrien, sa han.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at det er medlemmenes sterke ønske om å få på plass en ny regjering som ligger bak den rekordstore partibevilgningen i år.

– Åtte av ti LO-medlemmer ønsker et regjeringsskifte. Skal vi få til det, vet vi at motstanderne våre får store beløp fra sine støttespillere, sier hun.

