Ferjeløfte får kritikk: – Puslete

NTB Innenriks

– Vi har gode nyheter, ikke minst for Distrikts-Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NTB.

Sammen med distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er han nå klar til å avduke regjeringens plan for halvering av ferjeprisene.

Planen har to trinn:

* I forslaget til revidert nasjonalbudsjett setter regjeringen av 120 millioner kroner til å redusere ferjetakstene i 2. halvår i år. Av dette skal 55 millioner gå til fylkesveiferjene og 65 millioner til riksveiferjene. Bevilgningen skal sikre et priskutt på 10 prosent.

* De neste årene skal kuttene fortsette med 10 prosentpoeng per år fram til 2025. Da er prisnivået halvert.

Fylkene bestemmer

Kostnaden for et kutt på 10 prosent er 240 millioner 2021-kroner når reduksjonen får effekt hele året.

Det betyr at en halvering vil koste staten anslagsvis 1,2 milliarder kroner per år.

I tillegg senkes forskuddsbetalingen til Autopass fra 3.700 kroner til 3.000 kroner. Forskuddsbetaling gir 50 prosent rabatt.

Men Hareide kan ikke garantere at takstene vil bli kuttet like mye på alle ferjer. På fylkesveisambandene blir det opp til fylkene selv å bestemme.

– Vi legger pengene på bordet. Så må vi se hvordan de lokale prioriteringene er på dette, sier Hareide.

Han påpeker at det også varierer fra fylke til fylke hvor mye prisene har økt de siste årene.

Krever større kutt

Fremskrittspartiet gjør det klart at partiet vil kreve en større reduksjon enn 10 prosent i år.

– Vi syns jo det er litt smått og puslete, sier Hans Andreas Limi (Frp).

Han sier Frp ikke har tatt stilling til nøyaktig hvor stort kutt partiet vil kreve.

– Vi må se helheten i revidert. Men det vi primært ønsket, var en halvering i år, sier Limi til NTB.

Også på venstresiden får forslaget kritikk.

– Jeg hadde ventet mer enn ti prosent som en start, sier Siv Mossleth i Senterpartiet.

– Det er positivt at regjeringen leverer en begynnelse. Men det er for tidlig for kystfolket å starte feiringen. Det får i så fall bli med ei halv svele, sier nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet.

Krav fra opposisjonen

Ferjeplanen kommer som svar på en bestilling fra en samlet opposisjon på Stortinget.

Det hele begynte med at Arbeiderpartiet i januar la fram et valgløfte om å halvere ferjeprisene. Det utløste en voldsom budkrig i opposisjonen der Fremskrittspartiet gikk lengst med et løfte om gratis ferjer på sikt.

Konklusjonen ble et vedtak i Stortinget i februar der regjeringen ble bedt om å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med forlag til reduserte takster allerede i 2021 og en «forpliktende plan» for halvering av takstene.

De tre regjeringspartiene stemte alle imot forslaget. Helleland er likevel sterkt uenig i at det er opposisjonen som har drevet fram halveringen.

– Det er vi som sitter med ansvaret nå. Og vi har jobbet mye med å få ned prisene, sier hun.

Budsjettjobb

Hareide mener det er enkelt for opposisjonen å kreve kutt.

– Den vanskelige jobben er å få det inn i de årlige budsjettene og få fulgt det opp, sier han.

– Men jeg har stor tro på at når regjeringen nå har gjort den jobben, så kommer vi ikke til å mislykkes med dette, sier samferdselsministeren, som likevel ikke vil utelukke at forhandlingene i Stortinget kan ende med at en større del av priskuttet tas allerede i år.