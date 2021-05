Den Nationale Scene i Bergen får 610 millioner kroner til modernisering

NTB Innenriks

– Vi vil få en oppgradert og flott scene i verdens vakreste by, men også anerkjennelsen av at vi har et statlig teater som ligger utenfor Oslo, sa statsminister Erna Solberg (H) i en digital pressebrifing fredag.

De første 40 millioner kroner øremerkes i revidert statsbudsjett, som legges fram i neste uke.

– Dette er en stor dag for Bergen, men også for hele Kultur-Norge og for meg som kulturminister, sier Abid Raja (V).

Blant annet skal pengene gå til prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.

Fredag ettermiddag kunngjorde Solberg og Raja nyheten på taket av statsministerboligen i Oslo. Raja holdt opp en «gullhakke» som han ga til Solberg.

– Det første symbolske taket skal statsministeren ta, så skal dette teateret bli godt som gull de neste hundrevis av år, sa Raja.

– Jeg skal ikke ødelegge taket i statsministerboligen ved å prøve her, lo Solberg.

I 1909 flyttet Den Nationale Scene inn i det nåværende teaterbygget på Engen i Bergen sentrum. Bygget blir regnet som et av landets fremste eksempler på monumentalbygg i jugendstil.

Den første teaterforestillingen i bygget var Erasmus Montanus av Ludvig Holberg.

(©NTB)