Stortinget ber regjeringen sørge for nasjonal beredskap av legemidler

Torsdag ba en enstemmig helse- og omsorgskomité på Stortinget regjeringen om å gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer i Norge for å sikre leveranse av viktige legemidler i framtiden.

Komiteen ber også regjeringen om utrede og om mulig inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører som vil etablere vaksineproduksjon i Norge.

– Er det en ting denne pandemien har lært oss, så er det hvor sårbare vi er for svikt i den globale legemiddelproduksjonen. Norge er i dag 100 prosent avhengig av import av viktige legemidler, sier helsepolitisk talsmann Morten Stordalen i Frp.

Det var Fremskrittspartiet som allerede i april i fjor lanserte et forslag om egen produksjon, men i det opprinnelig utkastet hadde partiet satt klare tidsfrister for at slike avtaler skulle inngås.

– Det er veldig gledelig at vi nå får flertall for våre forslag om norsk produksjon av viktige legemidler, selv om det ikke ble flertall for vårt opprinnelige forslag om å sette klare tidsfrister for å inngå slike avtaler. Vi trenger ikke flere utredninger og rapporter om dette, vi trenger handling, sier påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug.

