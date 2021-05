SV og Rødt: Pinlig at Norge ikke ville dele vaksineoppskrift med verden

NTB Innenriks

Nå går det mot at det blir gitt unntak fra patentbeskyttelsen, slik at fattige land selv kan produsere vaksiner. Det skjer etter at USA gikk inn for en slik plan.

Norge leder Trips-rådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og har vært et av landene som har stemt mot fattige lands ønske om at vaksineoppskriften skulle deles fritt.

«Jeg vil advare mot å gjennomføre denne typen eksperimentell handelspolitikk når vi står i en verdensomspennende pandemi», sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i et skriftlig svar til Rødt-leder Bjørnar Moxnes 19. april.

Sammen med SV har Rødt kjempet for et slikt patentunntak i Stortinget. Regjeringen har også fremhevet at et slikt patentunntak vil kunne skade utviklingen av vaksiner og andre legemidler.

– Pinlig av regjeringen

– Det er fantastisk at USA snur og vil gå inn for at vaksineoppskriftene deles med fattige land, sier SV-leder Audun Lysbakken, og legger til at det betyr at mer vaksine kan produseres av fattige land selv.

– Norge har spilt en pinlig rolle i denne saken. Regjeringen har stilt seg på legemiddelselskapenes side, i stedet for å støtte fattige land, sier Lysbakken.

Han legger til at også Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har spilt en rolle.

– Det må være en alvorlig tankevekker for regjeringen, Frp og Ap at de to ganger har sagt nei til at Norge skulle gå inn for å oppheve patenter. De er nå forbigått av Biden og USA når det gjelder å vise internasjonal solidaritet, sier Lysbakken.

Undring og glede i Rødt

I Rødt reagerer man med undring og glede på Søreides snuoperasjon. De viser til et sitat Søreide ga til NTB etter at USAs holdning ble kjent, der hun sa at det var bra at USA hadde endret holdning.

– Jeg kunne ha påpekt at Søreides reaksjon på USAs endrede politikk både er hyklersk og underdanig, men nå må vi fokusere på å få til endringer i et patentregime som tar liv hver dag, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er bra at regjeringa nå har snudd, og jeg forventer at regjeringa nå ikke bare støtter USAs forslag om patentfritak på covid-vaksiner men også vårt forslag som nå er til behandling i Stortinget, om varige endringer i patentregimet for essensielle legemidler og vaksiner, sier Moxnes.

Forslaget fra Rødt skal opp til behandling i Stortinget neste uke, og inneholder flere tiltak som på kort og lang sikt skal gjøre verdens land mer selvforsynte med legemidler.

Søreide: Veldig positivt

Til tross for at regjeringen altså har advart mot lignende forslag, sa Søreide onsdag at Norge hele tiden har arbeidet for et kompromiss i WTO.

– Det er veldig positivt at USA nå signaliserer at de vil engasjere seg for å finne en løsning som er mindre vidtrekkende enn forslaget som opprinnelig lå på bordet, og som det var stor uenighet om. Dette vil kunne bli et begrenset og målrettet tiltak for å unngå at patenter blir en mulig flaskehals, sier Søreide.

NTB har bedt Utenriksdepartementet om en kommentar på de tidligere advarslene mot forslaget, men foreløpig ikke fått svar.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NTB at patentunntaket er en god nyhet for hele verden, og noe som kan bidra til å slå ned pandemien.

– Hvis vi ser noen måneder og år framover, vil muligheten for økt vaksinering i alle verdens land redusere risikoen for nye mutasjoner og smittebølger, og det er svært viktig for at vi skal kunne leve mer normalt også i Norge, sier Nakstad.

(©NTB)