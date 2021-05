Søreide om patentunntak: – Feil at Norge har snudd

NTB Innenriks

Regjeringen får kritikk fra opposisjonen og hjelpeorganisasjoner for å ha vært imot patentunntak fram til USA snudde i spørsmålet onsdag kveld.

– Det er feil at Norge har snudd i denne saken. Det opprinnelige forslaget til patentunntak var vidtrekkende. Vi var kritiske fordi det ikke nødvendigvis ville føre til økt vaksineproduksjon, sier Søreide i en uttalelse til NTB.

– Norge har hele tiden arbeidet for et kompromiss i WTO som kan gi verden flere vaksiner. Det er godt nytt at USA nå vil engasjere seg i WTO for å bidra til dette. Forslaget deres vil kunne bli et mer presist og målrettet tiltak for å unngå at patenter er en mulig flaskehals, sier Søreide.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sier at Norge vil fortsette å ta en lederrolle i kampen for å få gitt vaksiner til verden. Han viser til finansiering av vaksinesamarbeidene Covax og Cepi, og Norges lederrolle i det globale partnerskapet ACT-A.

– Det er et arbeid vi fortsetter med parallelt med innsatsen vår i WTO, sier Ulstein.

