Nettundervisning på videregående skoler i Porsgrunn og Skien

NTB Innenriks

At de videregående skolene i de to kommunene stenger, er det Vestfold og Telemark fylkeskommune som har bestemt.

– Dette er en krevende situasjon for både elever og ansatte. Vi får fortsatt mange meldinger om smitte og karantener ved de videregående skolene i Grenland, og venter derfor at karantenesituasjonene vil påvirke skolenes drift langt ut i neste uke, sier seksjonsleder for opplæring, Stig Larsen, i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Han opplyser at det er god dialog med kommunale smittevernmyndigheter og håper at grepene som nå er tatt, vil bidra til å få kontroll på situasjonen.

