Mot innstramminger i Lindesnes fra fredag

NTB Innenriks

Kommunen har hatt en voldsom økning i smitte de siste ukene, og nå foreslår rådmannen innstramminger, skriver Fædrelandsvennen.

Ifølge kommunen innebærer forslaget til forskrift en kraftig innstramming. Dersom forslaget blir vedtatt, betyr det blant annet at det blir forbudt med flere enn fem gjester på besøk i privat hjem/fritidsbolig eller hage.

– Tankegangen ved å kun ha tre besøk i uka, er at dette blir mer håndterbart for folk. Fram til nå har de kun hatt anbefaling om to personer på besøk på en gang. I stedet blir det nå lov med opptil fem personer på en gang i stedet, men altså sjeldnere, sier rådmann Kyrre Jordbakke til avisen.

(©NTB)