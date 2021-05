NTB Innenriks

Seint onsdag kveld fikk kommunen beskjed om at ti personer som var på besøk i bygda sist helg, har testet positivt for koronaviruset, samt at to har utviklet symptomer, melder Hallingdølen.

– Folk har nektet å ta telefonen når smittesporerne har ringt. De har løyet og hisset seg opp. Rett og slett vist en svært utagerende holdning. Dette er godt voksne folk som burde vite bedre, sier ordfører Pål Rørby.

Kommunen vurderer å anmelde de smittede som ikke ville samarbeide.

